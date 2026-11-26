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Samsung планирует устранить проблемы с автономностью смартфонов Galaxy, возникшие после установки One UI 9.0. Согласно ответу модератора турецкого сообщества Samsung Members, соответствующее исправление войдёт в состав следующего крупного обновления One UI 9.5.

После перехода на One UI 9.0 на базе Android 17 владельцы нескольких моделей Galaxy начали сообщать о сокращении времени автономной работы. В частности, жалобы поступали от пользователей Galaxy S24 Ultra и Galaxy S25 Ultra. По их словам, смартфоны стали быстрее разряжаться, а заряжать устройства приходится чаще. Последующие исправления программного обеспечения не устранили проблему.

24 ноября модератор турецкого сообщества Samsung Members по имени Эмре ответил на обращение пользователя и сообщил, что устранение проблемы с состоянием аккумулятора запланировано для One UI 9.5. Это одно из официальных подтверждений того, что Samsung осведомлена о жалобах пользователей. При этом отдельного публичного заявления от компании пока не поступало.

One UI 9.5 уже проходит бета-тестирование на смартфонах серии Galaxy S26. Выход стабильной версии ожидается одновременно с запуском семейства Galaxy S27 в 2027 году. Более ранние модели Galaxy, по предварительным данным, смогут присоединиться к программе тестирования позднее.

Источник: gizmochina