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Redmi может расширить семейство K100 еще одной флагманской моделью. Несмотря на то что версии Pro и Pro Max уже представлены в Китае, производитель, по предварительным данным, работает над более продвинутым смартфоном. Его выход ожидается в первой половине 2027 года.

Главным отличием устройства может стать новое поколение процессоров Qualcomm. Речь идет о Snapdragon 8 Elite шестого поколения, который, как утверждается, будет выпускаться по 2-нм технологии TSMC. Переход на более совершенный техпроцесс должен обеспечить заметный прирост скорости работы без увеличения нагрузки на аккумулятор. При этом новый чип может оказаться экономичнее предшественников.

Изменения также ожидаются в системе камер. По информации источника, производитель испытывает конфигурацию сразу с тремя датчиками разрешением 50 Мп. Для сравнения, в K100 Pro используется основная камера на 200 Мп. Таким образом, компания может отказаться от погони за высоким разрешением в пользу более крупных сенсоров и улучшения возможностей разных модулей.

Основная камера будущего смартфона, предположительно, получит датчик оптического формата 1/1,3 дюйма. Сверхширокоугольный модуль тоже может стать лучше. Кроме того, инженеры рассматривают установку телеобъектива с оптическим приближением примерно 3x. Его окончательные характеристики пока не выбраны: компания продолжает проверять несколько вариантов сенсоров. Разрешение фронтальной камеры, согласно утечке, составит 32 Мп.

Пока все перечисленные характеристики относятся к тестируемому инженерному образцу. Поэтому производитель еще может изменить оснащение устройства до начала серийного выпуска. Сама компания не подтверждала существование дополнительной модели K100, ее название, стоимость и сроки появления на рынке.

Источник: Gizmochina