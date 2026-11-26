Dareu представила беспроводную игровую мышь AE5 для хвата «клешнёй». Весит она около 55 граммов, а корпус, по словам производителя, сделан под естественную посадку руки: кончики пальцев лежат на кнопках, бока зажимают пальцы, ладонь опирается на заднюю часть. Для этого правая боковая стенка немного сужена, высшая точка спинки сдвинута назад, на кнопках сделан слегка вогнутый жёлоб под подушечки пальцев, а высота корпуса подобрана отдельно.

За движением курсора следит оптический датчик AIM-3955 Pro: PixArt создала его вместе с Dareu и подстроила под эту модель. Разрешение доходит до 40 000 DPI, максимальная скорость перемещения составляет 750 дюймов в секунду, а выдерживаемое ускорение 60G. Беспроводной модуль и управление построены на чипе Nordic N54L15. Данные уходят на компьютер 8000 раз в секунду (8 кГц) как по кабелю, так и в режиме 2,4 ГГц.

Под главными клавишами стоят оптические микропереключатели, вращение колеса считывается оптически, а корпус покрыт слоем, приятным для кожи. Ёмкость встроенной батареи 300 мА·ч. По данным Dareu, при опросе 1 кГц её хватает примерно на 200 часов в режиме 2,4 ГГц, а на 8 кГц около 23 часов.

В Китае цена начинается от 339 юаней (~$50).

Источник: Dareu / Weibo