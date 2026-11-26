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Dareu представила клавиатуру Cool68 V2 на магнитных переключателях с сенсорной полосой над основным блоком. Раскладку компания называет 68.1: размеры и ощущение от клавиш остаются как у компактной модели на 68 клавиш, а все функции ряда F сохраняются. На полосе нанесены обозначения F1-F12 и кнопки громкости, слева от неё установлена поворотная ручка. Производитель называет полосу передовой технологией и обещает с её помощью гибкую перенастройку клавиш и подсветки.

Боковые световые панели получили вторую версию «алмазного» короба, в которой светоэлементов втрое больше. Настройки вынесены в веб-драйвер UniHub, он работает в браузере.

Cool68 V2 продолжает линейку Cool68 с магнитными переключателями.

В Китае цена начинается от 349 юаней (~$52).

Источник: Dareu / Weibo