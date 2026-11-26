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Google готовит очередное обновление своего приложения Messages, которое затронет сразу несколько способов обмена мультимедийными сообщениями. Разработчики работают над изменением интерфейса голосовых записей, а также просмотром фотографий и видео. Нововведения обнаружили в тестовой версии приложения.

Одно из наиболее заметных изменений касается прослушивания аудиосообщений. Сейчас пользователь может увидеть общую продолжительность записи, но во время воспроизведения не получает наглядной информации о том, сколько уже прослушано. В обновленном интерфейсе появится индикатор прогресса, позволяющий отслеживать положение записи. Это также упростит повторное прослушивание отдельных фрагментов длинных сообщений.

Изменится и отправка голосовых записей. Компания перерабатывает экран записи аудио, упрощая расположение основных элементов управления. В частности, вместо прежней кнопки прикрепления появится кнопка отправки сообщения. Также компания продолжает работу над возможностью изменять голосовое оформление записей.

Обновление затронет и просмотр полученных фотографий и видеороликов. Сейчас медиаконтент открывается в отдельном окне с оформлением в виде карточки, однако в новой версии изображение будет занимать всю ширину экрана. Изменится и расположение элементов управления видео: кнопки воспроизведения переместятся под ролик, а не будут перекрывать его изображение.

Таким образом, компания одновременно дорабатывает несколько часто используемых функций мессенджера. Все перечисленные изменения обнаружили в новой бета-версии приложения. Пока компания не сообщила, когда обновленный интерфейс станет доступен всем пользователям. Не исключено, что до выхода стабильной версии некоторые элементы еще изменятся.

Источник: Phonearena