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Samsung Galaxy S27 Ultra прошел сертификацию CB, подтвердившую поддержку проводной зарядки мощностью до 60 Вт. Соответствующие данные опубликованы в документе DK-188396-UL, выданном компанией UL Solutions (Demko) 17 ноября 2026 года.

В сертификате указано входное напряжение 20 В и сила тока 3 А. Эти параметры соответствуют максимальной мощности 60 Вт — такой же показатель предусмотрен для Galaxy S26 Ultra. Документ не содержит сведений о характеристиках беспроводной зарядки и комплектном адаптере питания.

Также сертификация раскрыла региональные обозначения смартфона. Международные версии получат номера SM-S958B и SM-S958B/DS, южнокорейская — SM-S958N, китайская — SM-S9580. Для США предусмотрены SM-S958U и SM-S958U1, для Канады — SM-S958W. Японский рынок представлен моделями SM-S958D, SM-S958Q, SM-S958Z и SC-54H.

Ранее поддержка зарядки мощностью 60 Вт фигурировала в документах китайского регулятора 3C. Сертификация также дополняет сведения об аккумуляторе Galaxy S27 Ultra. Согласно данным TUV, его номинальная емкость составит 5534 мАч, а типичная может достигнуть примерно 5700 мАч. Для сравнения, Galaxy S26 Ultra оснащен аккумулятором на 5000 мАч.

По предварительным данным, Samsung может изменить алгоритм зарядки, чтобы компенсировать увеличение емкости батареи. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Серия Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года. Компания пока не объявила дату выхода и не подтвердила окончательные характеристики новых смартфонов.

Источник: gizmochina