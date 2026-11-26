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Samsung готовит заметное расширение возможностей Now Nudge — функции на базе искусственного интеллекта, которая помогает выполнять повседневные задачи без лишних действий. В следующей версии оболочки One UI компания намерена научить ее учитывать больше информации и предлагать подходящие решения в нужный момент.

Изначально Now Nudge появилась в One UI 8.5 на смартфонах Galaxy S26. Она анализирует происходящее на экране и предлагает пользователю полезные действия через клавиатуру Samsung. Например, система может распознать определенные данные в переписке и предложить воспользоваться ими, не переключаясь между несколькими приложениями.

В тестовой версии One UI 9.5 обнаружили развитие этой технологии под названием «Проактивная помощь». Теперь подсказки смогут учитывать не только открытый контент, но и уведомления, местоположение, а также сведения из системы анализа личных данных Samsung.

В результате функция сможет самостоятельно распознавать больше ситуаций. Если пользователь выделит сообщение с датой и временем, смартфон предложит создать напоминание или событие в календаре. Обнаруженный номер телефона позволит сразу перейти к звонку, а адрес — открыть в навигационном приложении. При выделении интернет-ссылки появится возможность быстро перейти на соответствующую страницу. Предусмотрено и упрощенное заполнение форм с использованием сохраненных личных данных.

Еще одно направление развития — взаимодействие со сторонними приложениями. Компания, судя по обнаруженным изменениям, готовит возможность передавать в Now Nudge содержимое экрана и уведомления из других программ. В тестовой версии уже предусмотрен отдельный раздел для приложений Google.

Пока Proactive Assistance остается скрытой функцией и проходит разработку. Ее обнаружили в бета-версии One UI 9.5 для Galaxy S26. Ожидается, что окончательный вариант может появиться вместе со стабильной версией оболочки на смартфонах серии Galaxy S27.

Источник: SamMobile