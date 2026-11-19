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Motorola наконец добавила в свои смартфоны функцию, которую Android поддерживает ещё со времён версии 12. С выходом Android 17 складной Razr Fold получил тематические значки приложений и стопки виджетов. Последние позволяют разместить календарь, погоду, заряд батареи и музыкальный плеер в одной области рабочего стола, переключаясь между ними свайпами. Раньше владельцам устройств Motorola приходилось обходиться без такой штатной возможности.

Стабильная прошивка A171WB.27-36-2 уже появилась у пользователей в Европе. Её размер составляет 4,15 ГБ. Это первое крупное обновление системы для Razr Fold, который поступил в продажу с Android 16. При этом более доступные смартфоны Motorola начали получать Android 17 раньше дорогого складного флагмана.

Помимо виджетов, обновление добавляет плавающие окна Bubbles, сводки уведомлений, Live Updates с отображением событий в реальном времени и возможность скрывать подписи значков быстрых настроек. Появились управление яркостью HDR, дополнительные средства защиты и игровой режим для складных смартфонов и планшетов. Функция Screen Reactions позволяет одновременно записывать происходящее на экране и видео с фронтальной камеры.

Motorola обещает Razr Fold до семи обновлений Android и семь лет обновлений безопасности. Однако первый переход на новую версию системы занял несколько месяцев после выхода Android 17. Пока компания не назвала сроки глобального распространения прошивки.

Источник: gadgets360