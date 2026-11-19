Roborock F25 Ultra Steam Gen 2, вертикальный моющий пылесос для сухой и влажной уборки, вышел на российский рынок. Производитель указывает всасывание до 25 000 Па (паскалей — единица измерения разрежения) и систему VaporFlow 2.0 для работы паром. Она подает пар до 5 000 мг/мин (миллиграммов в минуту), нагрев доходит до 180 °C. В режиме «Турбопар» поток пара плотнее; по описанию компании, это рассчитано на размягчение стойких пятен и жира без применения химических средств.

Технология WaveFlow подает горячую воду температурой до 90 °C по всей ширине валика. По сообщению производителя, режим предназначен для жира на кухонных полах. Площадь обработки паром — до 500 см². Также заявлена тройная система защиты от накипи. Для деревянных покрытий Roborock ссылается на проверку TÜV SÜD: после 18 000 циклов движения вперед и назад, которые моделируют пять лет использования, на тестовой поверхности не обнаружили вздутий, деформаций, трещин и заметных изменений. Испытания также подтвердили эффективность в отношении бактерий и аллергенов.

Система JawScrapers использует лезвия с зубцами в форме акульих зубов и скребок постоянного прижима. По данным компании, конструкция сокращает наматывание волос и остаток воды на полу. ИИ-манипулятор SensEdge поднимается при движении вперед и опускается при обратном ходе; уборка кромок заявлена без зазора (0 мм²) с трех сторон. Привод SlideTech 2.0 с двумя бесщеточными двигателями в колесах отвечает за движение вперед и назад, шарнир поворачивается до 70°. FlatReach 2.0 раскладывает корпус на 180°; в горизонтальном положении толщина — 12,5 см.

После уборки валик промывается паром и горячей водой и сушится воздухом до 95 °C. Быстрая сушка занимает около пяти минут, тихая — примерно 30 минут при шуме 45 дБ(А) (децибел с коррекцией А). В режиме «Авто» с эконастройкой всасывания заявлено до 100 минут работы и до 780 м² на одном заряде по внутренним тестам; в паровом режиме — до 30 минут. Фактические показатели зависят от условий эксплуатации. Есть автоматический дозатор моющего средства, разделение сухих и влажных загрязнений, модуль для снижения запахов и приложение для настроек. На российском рынке Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 представлен как вертикальный моющий пылесос с паровой и горячей влажной уборкой.

Источник: chudo.tech