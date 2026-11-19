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В Мюнхене проведут открытую демонстрацию новой акустики Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5, стоимость которой в полной демонстрационной системе превысит 160 000 евро. Слушателям представят сразу две старшие модели линейки — 801 D5 за 50 000 евро и 802 D5 за 37 000 евро. Мероприятие состоится 28 ноября в аудиосалоне HiFi Concept, вход будет бесплатным.

Для демонстрации подготовили систему с мощными моноблочными усилителями McIntosh MC 1.25KW и ламповым предварительным усилителем C2800. Цифровой тракт построят на проигрывателе T+A MP 3100 HV G3, который работает с компакт-дисками и потоковой музыкой. Виниловые записи будут воспроизводить на проигрывателе Transrotor Massimo Nero TMD.

Выступление проведёт специалист Bowers & Wilkins, который расскажет о разработке нового поколения акустики. Серия 800 D5 появилась в год 60-летия британского производителя и включает семь моделей: от компактной двухполосной 805 D5 до флагманской напольной 801 D5, а также центральные колонки для домашних кинотеатров. Производитель переработал акустические, механические и электрические компоненты, уделив особое внимание жёсткости корпусов и снижению нежелательных вибраций.

Прослушивания запланированы на 10:00, 12:00 и 14:00 28 ноября. Примечательно, что организаторы не ограничатся демонстрацией отдельных колонок: посетители смогут оценить их работу в составе системы стоимостью свыше 160 000 евро.

Источник: fairaudio