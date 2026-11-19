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Google Pixel 11 Pro XL может оказаться неожиданно сильным соперником Samsung Galaxy S27 Ultra. По предварительному сравнению издания PhoneArena, смартфон Google способен обойти будущий флагман Samsung по яркости дисплея и возможностям фронтальной камеры. При этом Galaxy S27 Ultra сохранит преимущество в вычислительной мощности и получит совершенно новую систему основных камер.

Экран Pixel 11 Pro XL достигнет пиковой яркости 3600 нит. У Galaxy S27 Ultra ожидается 6,9-дюймовая панель Dynamic AMOLED 2X с яркостью более 2600 нит. Разница может оказаться заметной при использовании смартфонов на улице под прямым солнцем. Ещё один потенциальный козырь Google — фронтальная камера на 42 Мп с автофокусом против 12 Мп у Samsung.

В основной камере Samsung, напротив, готовит серьёзное обновление. Galaxy S27 Ultra может получить 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP6, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп и перископический модуль на 50 Мп с пятикратным оптическим увеличением. Отдельную камеру с зумом 3x компания, предположительно, уберёт. Pixel 11 Pro XL сохранит три модуля на 50, 48 и 48 Мп, включая перископ с увеличением 5x.

В производительности преимущество ожидается у Samsung: Galaxy S27 Ultra приписывают Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 по 2-нм техпроцессу, а для отдельных рынков рассматривается Exynos 2700. Google будет использовать Tensor G6. При этом Samsung может увеличить аккумулятор до 5700 мА·ч и ускорить проводную зарядку до 60 Вт. У Pixel 11 Pro XL ожидается батарея на 5115 мА·ч и зарядка на 45 Вт. Оба смартфона получат магнитное крепление для беспроводных аксессуаров, но пока все характеристики Galaxy S27 Ultra остаются предварительными.

Источник: phonearena