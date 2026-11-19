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Volumio представила сетевой транспорт Rivo Ultra. Встроенного ЦАП в устройстве нет, цифровой сигнал передаётся на внешний через семь выходов: USB, I2S по HDMI, AES/EBU, коаксиальный S/PDIF на RCA и BNC, а также два оптических S/PDIF. На передней панели расположен 12-дюймовый сенсорный экран, в ручке управления есть второй дисплей. Внутри установлен двойной линейный блок питания, для музыкальной библиотеки предусмотрен слот под SSD объёмом до 16 ТБ. Rivo Ultra пополнил линейку компании, в которую входят Rivo и Rivo Plus.

Компания заявляет, что цифровые выходы тактируются генераторами с фазовым шумом 54 фемтосекунды (среднеквадратичное значение), а USB-выход получил термокомпенсированный генератор TCXO. Блок питания построен на тороидальном трансформаторе с двумя независимыми ступенями линейной стабилизации: одна питает процессор и периферию, другая транспортный тракт. По словам Volumio, такое разделение не позволяет нагрузке на процессор влиять на аудиоцепь.

USB поддерживает PCM до 1536 кГц/32 бит и DSD1024, I2S по HDMI до PCM 768 кГц/32 бит и DSD1024, при включённом мультирум DSD ограничен DSD256. Остальные выходы работают с PCM до 192 кГц/24 бит и DSD64 (DoP). Распиновку HDMI можно настроить под подключённый ЦАП.

Транспорт работает на Volumio OS, функции Premium включены без подписки. Поддерживаются Tidal Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect, AirPlay, Roon Ready и интернет-радио. Управлять можно с экрана, ручкой, пультом Remoto из комплекта или через приложение для iOS и Android.

Корпус выпускают из алюминия либо из алюминия со сшитой кожаной верхней панелью, размеры 44 на 34 на 9 сантиметров, вес 6 кг. Собирают устройство вручную во Флоренции. Rivo Ultra оценили в 4999 долларов.

Источник: What Hi-Fi?