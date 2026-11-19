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NASA опубликовало снимок солнечной вспышки класса M1, которая произошла 14 мая 2025 года. Кадр вошёл в проект Astronomy Picture of the Day 18 ноября 2026 года и показывает горячий водород в хромосфере Солнца.

Изображение получил астрофотограф Марио Кого с помощью узкополосного фильтра H-alpha. Такой фильтр выделяет красный свет, который излучают возбуждённые атомы водорода. На снимке видно, как светящаяся плазма поднимается над видимым краем Солнца и взаимодействует с магнитными полями.

Вспышку отнесли к классу M1 по данным спутников GOES. Это умеренное рентгеновское событие: классы солнечных вспышек A, B, C, M и X различаются по силе рентгеновского излучения, а каждый следующий класс примерно в 10 раз интенсивнее предыдущего.

Вспышки возникают, когда магнитные поля в атмосфере Солнца накапливают энергию и затем перестраиваются. Этот процесс называют магнитным пересоединением: энергия магнитного поля переходит в свет, тепло и ускоренные заряженные частицы. Именно взаимодействие движущейся плазмы и магнитных полей формирует активные области на Солнце.

Событие класса M1 обычно соответствует уровню R1 по шкале космической погоды NOAA. Такой уровень означает слабое или умеренное ухудшение связи на коротких волнах на освещённой стороне Земли и кратковременные сбои в низкочастотной навигации.

Вспышка сама по себе не обязательно сопровождается выбросом корональной массы. Однако сильные солнечные события способны влиять на ионосферу, радиосвязь, спутники и условия для космонавтов. Поэтому NASA и NOAA непрерывно наблюдают за активностью Солнца и оценивают возможные последствия для Земли.

Источник: Dailygalaxy