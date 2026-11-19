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Смартфон, который не продаётся, а раздаётся бесплатно, протестировали в программе «Чудо техники». Обозреватель Ефим Зинченко сообщил, что условие получения устройства — постоянный просмотр рекламы, встроенной практически во все разделы системы, включая главный экран. Баннеры рекламируют разные сервисы; случайное нажатие может перенаправить пользователя на сайт рекламодателя.

Для подключения, по данным обозревателя, нужно оформить SIM-карту на своё имя через «Госключ» — приложение для электронной подписи и удалённой идентификации личности. Тариф включает 15 ГБ мобильного интернета, 300 минут звонков и 100 SMS в месяц. Рыночная стоимость аппарата оценена примерно в 12-15 тыс. рублей; в обзоре его отнесли к моделям среднего уровня.

Президент Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков пояснил экономику схемы. По его словам, партнёр мобильного оператора привлекает новых абонентов и оплачивает потребляемые ими услуги. Компания расширяет клиентскую базу, а пользователь получает смартфон и мобильную связь без прямой платы за устройство и тариф.

По данным обзора, пользователь получает смартфон с рекламой, SIM-карту через «Госключ», тариф с 15 ГБ интернета, 300 минутами и 100 SMS; рыночная оценка устройства — 12-15 тыс. рублей.

Источник: chudo.tech