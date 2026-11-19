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На волне возрождения интереса к ретро носителям музыкальных треков, компания HumminGuru представила портативный кассетный плеер с возможностью записи и выходом на разъёмах RCA (привычными по стационарной звуковой аппаратуре). Модель Aria поддерживает четыре типа пленки, имеет выход для проводных наушников 3,5 мм и питается от встроенного АКБ с емкостью 2000 мАч (до 12 часов воспроизведения) и зарядкой 5 Вт через Type-C.

Алюминиевый прямоугольный корпус с габаритами 120.5 x 37.5 x 98 мм, масса 366 г. Усилитель для наушников развивает мощность 28 мВт на нагрузку 32 Ом.

Коэффициент детонации ЛПМ ≤0.2% (WRMS), отношение сигнал/шум 46 дБ пи воспроизведении и 43 дБ при записи. Частотный диапазон: 125 Гц — 6.3 кГц (+-3дБ).

Стоимость Aria на официальном сайте — 138 долларов США.

Источник: Сайт производителя