Немецкое издание Chip опубликовало материал, в котором специалисты Miele и Siemens назвали ошибкой закрывание дверцы стиральной машины сразу после стирки. Причина — влага, остающаяся в камере после извлечения белья. При плотно закрытой дверце ей труднее испариться, поэтому внутри дольше сохраняется сырость. В такой среде активнее образуются налет из органических остатков, микроорганизмы и неприятный запах.

Журналистка Chip Катарина Бентген выяснила, что владельцы иногда опасаются за петли и резиновый уплотнитель при открытой дверце. В Miele и Siemens сообщили, что в их машинах эти детали рассчитаны на такой режим: петли способны годами выдерживать вес дверцы. Условия в помещении также влияют на уплотнитель. Прямые солнечные лучи, жара и сухой воздух ускоряют его старение, особенно если техникой пользуются редко. В таком случае дверцу допустимо оставлять приоткрытой.

В материале советуют после стирки выдвигать лоток для моющих средств: в нем остаются вода и порошок. Лоток следует периодически извлекать и очищать от отложений. Отдельно проверяют складки резинового уплотнителя, где скапливаются волосы, ворс, влага и остатки моющего средства. Без очистки запах может сохраняться даже при регулярном проветривании барабана. Итоговые рекомендации по уходу за стиральной машиной — не закрывать дверцу сразу после стирки, содержать лоток в чистоте и промывать уплотнитель.

Источник: hi-tech