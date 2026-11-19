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Смарт-часы Honor Watch 6 Pro получили двухслойный OLED-дисплей с пиковой яркостью 5500 нит. Это необычно высокий показатель для носимого устройства: экран должен оставаться читаемым даже под прямыми солнечными лучами. При этом яркость всей панели достигает 4500 нит, а не максимальных 5500 нит.

Дисплей имеет диагональ 1,5 дюйма, разрешение 466 x 466 пикселей и плотность 310 PPI. Корпус диаметром 46,3 мм выполнен из нержавеющей стали, безель — из нанокристаллической керамики. Часы весят 50,9 г без ремешка и защищены от воды по стандартам 5 ATM и IP68, IP69, IP69K.

Внутри установлен аккумулятор на 515 мА·ч. Его хватает до 18 дней в энергосберегающем режиме, до 10 дней при обычном использовании и до семи дней с постоянно включённым экраном. Honor Watch 6 Pro также получили двухчастотный GPS, NFC, более 120 спортивных режимов и датчики для отслеживания пульса, кислорода в крови и сна. Отдельная функция Quick Health Scan собирает основные показатели за 60 секунд.

Новинка поддерживает Android и iOS, оснащена динамиком и микрофоном для звонков. Однако у яркого экрана есть и другая сторона: постоянная работа Always-on Display сокращает автономность более чем вдвое относительно заявленного максимума. Производитель оценил часы в 279 евро с силиконовым ремешком и 329 евро с металлическим браслетом по стартовой акции.

Источник: honor