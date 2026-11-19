Смартфоны Honor 2023 года получат обновление до Android 17 раньше, чем многие владельцы могли рассчитывать. Компания начала третью волну бета-тестирования MagicOS 11, включив в неё всю линейку Magic5. Это означает, что модели семейства, вышедшие в 2023 году, смогут перейти уже на четвёртое поколение Android.

Обновление распространяется на китайском рынке. Помимо Magic5, в список вошли складные Magic V2 и Magic Vs3, серии Honor 300, 200 и 100, Honor 90 GT, а также отдельные смартфоны GT, Power, X70 и X80. Новую прошивку также тестируют на планшетах MagicPad 4 и нескольких моделях серий Tablet 20 и Tablet 10. По данным GizChina, для начала установки предварительно записываться в программу не требуется.

MagicOS 11 построена на Android 17. Среди изменений — полупрозрачные элементы интерфейса в стиле Liquid Glass, обновлённые анимации и возможность менять оформление значков и док-панели. Отдельное внимание Honor уделила ИИ-помощнику YOYO: компания заявляет о поддержке более 1000 сценариев, интеграции с 10 000 сторонних ИИ-сервисов и выполнении цепочек задач длиной до 100 шагов. Последние показатели относятся к китайской версии системы.

При этом распространение бета-версии в Китае не означает, что те же сроки действуют для международных устройств. Для глобального рынка Honor предусмотрела отдельный график: открытое тестирование MagicOS 11 запланировано на период с сентября по ноябрь 2026 года, а распространение стабильной версии должно продолжаться до марта 2027-го. Установка бета-прошивки может сопровождаться ошибками, поэтому перед обновлением рекомендуется сохранить резервную копию данных.

Источник: gizchina