iQOO анонсировала Neo12 с активным охлаждением на октябрь

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| Новость | Смартфоны и телефоны

iQOO официально подтвердила, что смартфон Neo12 будет представлен в октябре 2026 года. Продакт-менеджер серии Neo Ло Цзяхуэй анонсировала устройство в видео 9 октября, но точную дату презентации не назвала.

Компания заявила, что Neo12 получит обновлённую систему активного охлаждения Ice Dome с новым воздушным каналом. Производитель также пообещал «производительность уровня Ultra», однако не раскрыла конкретные результаты тестов или характеристики.

По данным утечек, смартфон получит плоский AMOLED-экран диагональю 6,83 дюйма с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц. Панель, по сообщениям, выпустит Visionox на основе нового поколения материалов pTSF.

Автор: iQOO Источник: www.gizchina.com

Отдельные утечки ранее называли частоту 165 Гц, поэтому характеристики дисплея пока нельзя считать окончательными. Ло Цзяхуэй подтвердила только, что Neo12 получит самый высокий показатель обновления экрана в истории iQOO.

Сообщается также о процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и игровом чипе iQOO Q3. Результаты теста Geekbench приписывают устройству 3827 балла в однопоточном и 12 043 балла в многопоточном режиме, однако эти цифры не подтверждены производителем.

В утечках упоминаются аккумулятор ёмкостью более 9000 мАч и зарядка мощностью 100 Вт. Для сравнения, предыдущий Neo11 получил экран 2K с частотой 144 Гц и аккумулятор 7500 мАч.

Цена, дата презентации и полный список характеристик Neo12 неизвестны. Официально iQOO подтвердила только октябрьский анонс, активное охлаждение и рекордную для бренда частоту обновления экрана.

Источник: GizChina

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