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iQOO официально подтвердила, что смартфон Neo12 будет представлен в октябре 2026 года. Продакт-менеджер серии Neo Ло Цзяхуэй анонсировала устройство в видео 9 октября, но точную дату презентации не назвала.

Компания заявила, что Neo12 получит обновлённую систему активного охлаждения Ice Dome с новым воздушным каналом. Производитель также пообещал «производительность уровня Ultra», однако не раскрыла конкретные результаты тестов или характеристики.

По данным утечек, смартфон получит плоский AMOLED-экран диагональю 6,83 дюйма с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц. Панель, по сообщениям, выпустит Visionox на основе нового поколения материалов pTSF.

Отдельные утечки ранее называли частоту 165 Гц, поэтому характеристики дисплея пока нельзя считать окончательными. Ло Цзяхуэй подтвердила только, что Neo12 получит самый высокий показатель обновления экрана в истории iQOO.

Сообщается также о процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и игровом чипе iQOO Q3. Результаты теста Geekbench приписывают устройству 3827 балла в однопоточном и 12 043 балла в многопоточном режиме, однако эти цифры не подтверждены производителем.

В утечках упоминаются аккумулятор ёмкостью более 9000 мАч и зарядка мощностью 100 Вт. Для сравнения, предыдущий Neo11 получил экран 2K с частотой 144 Гц и аккумулятор 7500 мАч.

Цена, дата презентации и полный список характеристик Neo12 неизвестны. Официально iQOO подтвердила только октябрьский анонс, активное охлаждение и рекордную для бренда частоту обновления экрана.

Источник: GizChina