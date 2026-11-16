Игровые смартфоны больше не рекордсмены? Honor готовит батарею на 13 500 мА·ч

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Honor готовит смартфон среднего класса с аккумулятором на 13 500 мА·ч. Такая ёмкость уже превосходит показатели многих игровых моделей, хотя новинка получит обычный семидюймовый экран, а не специализированную игровую начинку.

По данным инсайдера Digital Chat Station, компания испытывает батарею с номинальной ёмкостью 13 300 мА·ч. Типичный показатель может составить 13 500 мА·ч. Для сравнения: Honor Power 2 получил аккумулятор на 10 080 мА·ч, а игровые Honor Win 2 и Win RT 2 — на 12 070 мА·ч.

При этом интрига не только в ёмкости. Ранее Honor уже испытывала аккумуляторы на 14 000-15 000 мА·ч, поэтому батарея на 13 500 мА·ч может оказаться промежуточным этапом. Пока компания не раскрыла толщину и массу смартфона, скорость зарядки и дату выхода. Неизвестно и то, сколько дней аппарат действительно сможет проработать без розетки.

Источник: notebookcheck