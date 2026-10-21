Немецкая компания Knipex представила компактные плоскогубцы TwinGrip XS длиной всего 10 см и массой 59 г. Инструмент рассчитан на повседневное ношение и работу в тесных местах, где полноразмерные пассатижи неудобны. При этом его основное назначение — захват и откручивание винтов и болтов с повреждёнными гранями, которые уже трудно снять обычным инструментом.

Ключевая особенность TwinGrip XS — зубчатые губки, позволяющие захватывать крепёж не только сбоку, но и спереди. Это помогает проворачивать сорванные винты, когда отвёртка или гаечный ключ уже не справляются. Передние губки рассчитаны на захват деталей диаметром от 2 до 12 мм, а боковые — круглых заготовок диаметром до 12 мм и шестигранного крепежа размером до 10 мм.

Модель получила шарнир с двумя положениями, который позволяет менять диапазон раскрытия губок. Трёхточечный захват помогает удерживать плоские детали толщиной до 7 мм. Зубья имеют специальную закалку, а рельефные рукоятки улучшают удержание инструмента. Предусмотрен и ограничитель, защищающий пальцы от защемления.

TwinGrip XS с индексом 82 00 100 стала самой маленькой моделью в серии, куда входят также плоскогубцы длиной 15, 20 и 25 см. Компактную новинку можно носить в кармане или брать с собой в поездки на велосипеде и мотоцикле. Выход на рынок ожидался в октябре 2026 года.

Источник: bikepacking