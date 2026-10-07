Garmin Enduro 4 получили солнечную зарядку и автономность до 90 дней

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Garmin выпустила Enduro 4 — спортивные GPS-часы для ультрамарафонов, походов и длительных экспедиций. Их главная особенность — солнечная подзарядка, благодаря которой заявленная автономность в режиме умных часов достигает 90 дней.

В тренировочном режиме часы работают до 320 часов при использовании солнечной энергии. Без дополнительной подзарядки от света показатель составляет до 36 дней. Эти значения зависят от интенсивности использования GPS, активности датчиков и количества солнечного света.

Автор: Garmin Источник: www.garmin.com

Enduro 4 получили 51-миллиметровый корпус из армированного полимера с титановым безелем. Экран выполнен по технологии MIP: дисплей имеет диагональ 1,4 дюйма и разрешение 280 x 280 пикселей. В комплект входит ремешок UltraFit, а защита от воды соответствует уровню 10 ATM.

Garmin установила 64 ГБ встроенной памяти и обновила навигационный модуль. Часы поддерживают картографию, построение маршрутов и встроенный фонарик с белым и красным светом.

Набор спортивных функций рассчитан прежде всего на бегунов и любителей активного отдыха. В устройство добавили цели по темпу с учётом уклона, показатели выносливости, оценку VO2 max для гребли и специальные профили для ходьбы с рюкзаком.

Автор: Garmin Источник: www.garmin.com

Функция Garmin Epic объединяет несколько этапов тренировки в одну активность в приложении Garmin Connect. Всего предусмотрено более 100 спортивных режимов.

Garmin Enduro 4 оценили в 899,99 доллара — это примерно 77 100 рублей. Открытые продажи должны начаться 9 октября 2026 года. Российские цена и сроки поставок пока не объявлены.

Источник: Teknoburada.Net

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