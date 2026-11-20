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Компания 8BitDo анонсировала новый контроллер, в честь 25-летия GameCube. Новый контроллер выполнен в дизайне оригинальных джойстиков для GameCube. Знакомая форма и дизайн, добавит частичку ретро стилистики.

GC Bluetooth Gamepad — подключается по «блютузу», сохранив внешний вид и расположение кнопок классической версии. Но добавляет несколько новомодных функций. Геймпад будет совместим со Switch и Switch 2.

Среди особенностей:

джойстики TMR с восьмиугольными направляющими

вибромотор

отдельная кнопка для создания скриншота

функция «турбо-режима»

вес 218.1 грамм

линейные триггеры

бамперы Z и ZL расположены симметрично

В продажу поступит 10 декабря 2026 года, по цене в 50 долларов, на выбор фиолетовый и оранжевый цвета, как и было в старые добрые времена. Возможно, в дальнейшем добавят и другие цвета

Источник: https://nintendoeverything.com