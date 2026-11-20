Maxtang представила безвентиляторный промышленный компьютер IXH-WCL35. Он построен на процессорах Intel Core Series 3 с кодовым названием Wildcat Lake, размеры корпуса составляют 205 на 125 на 70,5 мм. Тепло отводит ребристый корпус, поэтому ни вентилятор, ни движущиеся детали в охлаждении не участвуют. Внутри один слот для памяти DDR5 SO-DIMM и один слот M.2 M-Key 2280 с интерфейсом PCIe Gen4 x2, ещё один накопитель можно подключить к порту SATA III на 6 Гбит/с через FPC-шлейф. Компьютер поддерживает установку модулей Wi-Fi и LTE.

На корпусе размещены четыре порта USB-A 3.2, четыре USB-A 2.0, шесть COM-портов, два HDMI 2.0 и два сетевых разъёма 1GbE RJ45. Есть и 8-битный GPIO, а питание можно выбрать из двух вариантов.

Maxtang рассчитывает на применение компьютера в промышленной автоматизации и периферийных вычислениях: от умного производства и транспорта до управления энергопотреблением и задач ИИ.

Источник: IT Home