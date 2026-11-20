На расстоянии всего 28 световых лет от Солнечной системы астрономы зафиксировали гравитационную аномалию — тройную звёздную систему Welopoai («наследуемая черта"+"орбита»). Этот космический ансамбль полностью разрушает устоявшиеся теории о том, как светила взаимодействуют на финальных этапах своей жизни. Уникальность конструкции заключается в её составе: живой красный карлик соседствует сразу с двумя белыми карликами — сверхплотными ядрами, оставшимися после гибели массивных звёзд. Внутренняя пара представляет собой тесный тандем красного и одного из белых карликов, тогда как второй «мертвец» удерживается на почтительной дистанции, совершая медленный оборот вокруг центра масс.

Путь к этому открытию лежал через научную ошибку. Исследователи вели планомерный поиск экзопланет у красного карлика, используя высокоточный спектрограф SPIRou на Гавайях. Прибор должен был улавливать едва заметную «раскачку» звезды под тяжестью планет. Вместо этого приборы зафиксировали колоссальную скорость — почти 16 километров в секунду. Этот импульс превышал планетарный в тысячу раз. Потребовались годы кропотливых замеров, чтобы понять природу невидимки: объект обладал массой более половины Солнца, но практически не излучал света. Рассматривались версии от нейтронной звезды до чёрной дыры, однако оптика телескопа Gemini North поставила точку — это был белый карлик. Стоит отметить, что о существовании второго, дальнего белого карлика научное сообщество знало и раньше.

Главная космологическая головоломка системы кроется в парадоксе выживания. Математические модели показывают, что нынешний белый карлик когда-то был полноценной звездой, превосходящей Солнце по массе на 40%. В конце жизненного цикла такие светила раздуваются до размеров красного гиганта, увеличивая свой радиус в сотни раз. В этот период расширяющаяся оболочка неизбежно должна была либо поглотить соседний красный карлик, либо спровоцировать катастрофическое слияние объектов. Однако красный карлик не только уцелел, но и остался на широкой, стабильной орбите. Астрофизик Патрик Дюфур, ведущий эксперт по белым карликам, охарактеризовал ситуацию предельно жестко: «Существование этой системы невозможно с точки зрения текущей физики. У нас нет чистого объяснения её происхождения».

Источник: naukatv.ru