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Samsung Galaxy S27 Pro засветился в базе Geekbench с новым процессором Exynos 2700. Неанонсированный смартфон набрал 3061 балл в одноядерном и 10 967 баллов в многоядерном тесте. Запись также раскрыла конфигурацию процессора, графику и объём оперативной памяти будущего флагмана.

В Geekbench устройство проходит под номером SM-S957B. Ему приписывают десятиъядерный Exynos 2700 с максимальной частотой 4,24 ГГц и графический ускоритель Xclipse 970. Процессор, согласно предварительным данным, изготовлен по 2-нм техпроцессу. В тестовой конфигурации указано 10,60 ГБ доступной памяти — вероятно, коммерческая версия получит 12 ГБ ОЗУ.

Смартфон также появился в базе с Android 17, поверх которой ожидается оболочка One UI 9. Результаты Geekbench пока нельзя считать подтверждением реальной производительности серийного устройства: речь идёт об одном предварительном тестировании, а Samsung ещё не представила ни сам Galaxy S27 Pro, ни новый чип официально.

Особого внимания заслуживает региональная версия процессора. В более ранних утечках для европейского Galaxy S27 Pro фигурировал Snapdragon 8 Elite Gen 6, тогда как новая запись указывает на Exynos 2700. Это может означать различия в аппаратных конфигурациях для разных рынков, но окончательно подтвердить такую стратегию Samsung пока не удалось.

Источник: gadgets360