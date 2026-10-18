Титановый, размером с палец и с тремя видами света: представлен фонарь VYLOQ

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| Новость | Фонари

Производители EDC-фонарей стараются вместить больше возможностей в компактные корпуса, предназначенные для ежедневного ношения с собой. Стартап VYLOQ представил титановый фонарь с тремя видами света: холодный белый (13000К со световым потоком до 100 люмен, три уровня яркости), красный (длина волны 625 нм) и ультрафиолетовый (395 нм) в одном 3 Вт светодиоде 3535. Модель питается от сменного аккумулятора формата 10220 с емкостью 130 мАч, на корпусе есть встроенная зарядка (полная проходит за 1 час).

Автор: VYLOQ Источник: www.kickstarter.com

Габариты корпуса 66х15 мм, масса (с аккумулятором) 28,2 г. Имеется 4 паза 6х1,5 мм для светящихся ночью тритиевых вставок. Для крепления используется съемная стальная клипса и хвостовой магнит. Управление одной кнопкой. Защита от влаги по стандарту IP65, падение без последствий с высоты 1,5 м.

Стоимость фонаря VYLOQ начинается от 49 долларов США (для спонсоров проекта на «Кикстартер»), на выбор две расцветки (матирование титана и черный PVD). Отправка заказчикам по всему миру намечена на январь 2027 года.

Автор: VYLOQ Источник: www.kickstarter.com

Источник: kickstarter.com

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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2 комментария

S
Нда, если там реально настолько холодный светодиод, то это конечно всем говнофайерам говнофайер!
Q
холодный белый (13000К

Это не холодный белый, это холодный синий.
Модель питается от сменного аккумулятора формата 10220 с емкостью 130 мАч,

В формате «размером с указательный палец» есть фонари, которые питаются от формата 14500, в который помещается 1500 мАч.
Стартап VYLOQ

А, ну тут всё сходится — «ВЫ ЛОХ».

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