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Производители EDC-фонарей стараются вместить больше возможностей в компактные корпуса, предназначенные для ежедневного ношения с собой. Стартап VYLOQ представил титановый фонарь с тремя видами света: холодный белый (13000К со световым потоком до 100 люмен, три уровня яркости), красный (длина волны 625 нм) и ультрафиолетовый (395 нм) в одном 3 Вт светодиоде 3535. Модель питается от сменного аккумулятора формата 10220 с емкостью 130 мАч, на корпусе есть встроенная зарядка (полная проходит за 1 час).

Габариты корпуса 66х15 мм, масса (с аккумулятором) 28,2 г. Имеется 4 паза 6х1,5 мм для светящихся ночью тритиевых вставок. Для крепления используется съемная стальная клипса и хвостовой магнит. Управление одной кнопкой. Защита от влаги по стандарту IP65, падение без последствий с высоты 1,5 м.

Стоимость фонаря VYLOQ начинается от 49 долларов США (для спонсоров проекта на «Кикстартер»), на выбор две расцветки (матирование титана и черный PVD). Отправка заказчикам по всему миру намечена на январь 2027 года.

Источник: kickstarter.com