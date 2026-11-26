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Nothing показала новые беспроводные наушники, раскрыв их внешний вид до официального запуска. В опубликованном видеоролике продемонстрировали не только сами наушники, но и необычный зарядный футляр с двумя физическими кнопками.

В отличие от большинства моделей компании, новинка получила зарядный кейс с металлической отделкой и квадратным корпусом. Через прозрачные вставки можно увидеть расположенные внутри наушники. Сами они выполнены в фирменном стиле бренда с прозрачными элементами и маркировкой Ear (note) на ножках.

Главная особенность футляра — кнопки TALK и RECORD. Судя по их обозначениям, производитель предусмотрел возможность управления голосовыми функциями непосредственно с корпуса. По предварительной информации, наушники смогут записывать телефонные разговоры, а микрофоны в зарядном кейсе позволят сохранять беседы при личных встречах, включая рабочие совещания.

Полученные записи можно будет обрабатывать с помощью искусственного интеллекта. Для этого производитель готовит специальное приложение, которое, как ожидается, сможет переводить речь в текст и составлять краткие пересказы разговоров. Также рассматривается поддержка нескольких ИИ-помощников, доступных через голосовое управление.

Такие возможности соответствуют планам главы компании Карла Пея по созданию собственной системы взаимодействия с искусственным интеллектом. Она должна позволить использовать окружающую информацию для выполнения различных задач. Вместе с тем компания уделяет внимание защите личных данных: по имеющимся сведениям, для решения вопросов конфиденциальности Nothing привлекала юридических специалистов и создала отдельную команду по безопасности.

Из аудиовозможностей уже подтверждена поддержка Hi-Res Audio. Производитель также заявил, что эти наушники станут его лучшими наушниками по качеству звучания. Остальные характеристики и стоимость пока не раскрыты. Подробности о новинке должны появиться 8 декабря.

Источник: Gadgets360