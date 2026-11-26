Следующий флагман Samsung Galaxy S27 Ultra, похоже, сохранит проводную зарядку мощностью 60 Вт. Это следует из нового сертификата UL Solutions (Demko), в котором обнаружены технические параметры смартфона и номера его региональных версий. Повышения мощности по сравнению с предшественником документ не показывает.

Сертификат DK-188396-UL выдан 17 ноября 2026 года. В нём указаны входное напряжение 20 В и сила тока 3 А. Их произведение даёт максимальную мощность 60 Вт — столько же поддерживает Galaxy S26 Ultra. Документ охватывает модели для международного рынка, Южной Кореи, Китая, США, Канады и Японии.

При этом у нового смартфона может появиться более ёмкий аккумулятор. По данным другой сертификации, его номинальная ёмкость составит 5534 мА·ч, а типичная — около 5700 мА·ч. Для сравнения, Galaxy S26 Ultra оснащён батареей на 5000 мА·ч. Получается, Samsung может увеличить запас энергии примерно на 14%, не повышая заявленную мощность проводной зарядки.

Однако 60 Вт не означают, что Galaxy S27 Ultra обязательно будет заряжаться столько же времени, сколько предшественник. На скорость влияют алгоритмы управления питанием и зарядная кривая. Ранее появлялась информация, что Samsung может оптимизировать этот процесс, но подтверждения пока нет. Сертификат также ничего не говорит о беспроводной зарядке и наличии адаптера в комплекте. Выход серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года, официальных характеристик Samsung пока не раскрывала.

Источник: gizmochina