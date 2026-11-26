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Физики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» завершили серию испытаний мобильного мюонного годоскопа (детектора). Во время тестов прибор установили в монтажной шахте комплекса НЕВОД, а в десяти метрах выше, за перекрытием, разместили свинцовые фигуры в форме букв «Х» и «О». Установка распознала оба объекта сквозь преграду и определила их положение с точностью до нескольких сантиметров.

Данное устройство разработали специалисты Научно-образовательного центра НЕВОД Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ. Прибор работает по принципу мюонографии и не требует искусственных источников радиации. Вместо рентгеновского излучения детектор использует естественный поток космических мюонов. Эти элементарные частицы постоянно достигают поверхности Земли и проходят сквозь толстые слои вещества, позволяя заглянуть внутрь массивных сооружений без их разрушения.

Годоскоп состоит из шести однопроекционных координатных плоскостей, закрепленных на общей мобильной раме. Основой каждой плоскости служат тонкие полосы сцинтиллятора длиной один метр и сечением 10 на 7 миллиметров. Всего в конструкции задействовано 1152 таких элемента. Сигналы с них передаются по оптоволокну на кремниевые фотоумножители.

Аспирант центра НЕВОД Максим Целиненко объяснил, как прибор строит изображение. Детектор фиксирует треки пролетевших частиц, их координаты и углы прилета. Затем эти траектории проецируют на условную плоскость на заданном расстоянии и подсчитывают число мюонов в ячейках матрицы размером 5 на 5 сантиметров. На основе этих данных формируется мюонограмма — снимок внутреннего устройства объекта.

Конструкцию сделали модульной: установку разбирают на элементы размером около метра, переносят в труднодоступные помещения и собирают на месте. Шарнирный механизм меняет угол измерения от вертикального до горизонтального. В отличие от других методов мюонографии, этот детектор выдает данные в реальном времени и подходит для многократного обследования разных сооружений.

Важно отметить, что разработка полностью выполнена в России. Ранее ученые НИЯУ МИФИ уже проверяли метод мюонографии на крупномасштабных объектах, дистанционно изучив структуру энергоблока Калининской атомной электростанции.

Технологию планируют применять для обследования атомных реакторов, тоннелей метро, мостов и исторических зданий, а также других природных и искусственных объектов. На следующем этапе исследователи намерены создать линейку мобильных годоскопов для разных задач.

Источник: gazeta.press