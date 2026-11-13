Ламповый усилитель Synthesis Soprano II станет красным, а USB потеряет

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Итальянская компания Synthesis представила Soprano II, обновлённую версию лампового интегрального усилителя Soprano. В новой модели изменили питание, цифровой тракт и набор подключений, как рассказали в компании, с учётом отзывов владельцев первой версии. USB-вход убрали, а цифровые источники теперь подключаются через коаксиальный и оптический S/PDIF.

Автор: Synthesis Источник: www.hifipig.com

Для ЦАП и операционных усилителей в схему добавили линейные стабилизаторы напряжения с высоким подавлением пульсаций и электролитические конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR). Сетевой трансформатор типа EI выполнен на сердечнике из стали марки M6 с ориентированной структурой зерна. Выходные трансформаторы получили пластины из кремнистой стали, тоже с ориентированной структурой.

Цифровая часть построена на 32-битном ЦАП AKM. Из аналоговых входов в усилителе два линейных и один для проигрывателя с головкой MM (47 кОм). Клеммы для акустики обновили: они рассчитаны на банановые штекеры, лопаточные наконечники и более толстые кабели.

Выходной каскад работает в классе A по двухтактной ультралинейной схеме, на каждый канал приходится по две лампы EL84/6BQ5. По данным производителя, усилитель выдаёт 12 Вт RMS на нагрузке 6 Ом. Заявленная неравномерность частотной характеристики составляет 0,5 дБ в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, а коэффициент гармонических искажений равен 1% при 12 Вт на частоте 1 кГц.

Впервые Soprano II публично покажут на выставке Capital Audio Fest. Там же дебютирует версия Special Red Edition в красном цвете, а рядом выставят обычный вариант с анодированным корпусом.

В комплекте идёт пульт для регулировки громкости и выбора источника. Размеры усилителя составляют 300 на 265 на 140 мм, вес равен 8 кг, а потребляемая мощность заявлена на уровне 80 Вт.

Продажи по всему миру начнутся в феврале 2027 года. Сколько будет стоить новинка, компания пока не раскрыла.

Источник: HiFi PiG

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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