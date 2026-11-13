Пользоваться смартфонами Galaxy одной рукой станет удобнее: Samsung перенесет привычную кнопку поиска в приложении «Телефон» в One UI 9.5

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung готовит изменение интерфейса фирменного приложения «Телефон», которое должно сделать его удобнее для использования одной рукой. В обновлении One UI 9.5 компания может перенести функцию поиска из верхней части экрана вниз. Об этом сообщают сразу несколько профильных изданий, изучивших предварительную версию программного обеспечения.

Автор: Dhruv vishwakarma Источник: unsplash.com

Сейчас значок поиска находится в верхнем правом углу приложения. В тестовой сборке его расположение изменили: теперь он находится в нижней части экрана, рядом с другими элементами управления. Таким образом, чтобы найти нужный контакт или воспользоваться поиском, пользователям больше не придется тянуться пальцем к верхнему краю дисплея.

Изменение связано с особенностями современных смартфонов. Производители продолжают выпускать устройства с крупными экранами, из-за чего пользоваться некоторыми функциями одной рукой становится все сложнее. Особенно это касается моделей с большой диагональю, где даже обычные элементы интерфейса могут находиться за пределами удобной досягаемости пальцев.

Похоже, компания намерена постепенно решать эту проблему за счет переработки собственных приложений. Ранее похожие изменения появились в фирменном «Календаре», где поиск также переместили в нижнюю часть интерфейса. Теперь аналогичный подход добрался до приложения «Телефон».

Вместе с расположением кнопки изменили и подсказку в строке поиска. Вместо короткой надписи «Поиск» теперь используется более подробный вариант — «Что вы ищете?». При этом сама функция остается прежней.

Пока нововведение обнаружено в предварительной версии One UI 9.5. Не исключено, что до выхода окончательного обновления компания внесет дополнительные изменения в интерфейс.

Источник: AndroidPolice

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