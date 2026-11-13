Volkswagen Caddy получил подъёмную крышу и кухню, не превратившись в громоздкий кемпер

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| Новость | Авто и транспорт

Volkswagen Caddy Maxi превратили в компактный автодом Cubert, который получил подъёмную крышу, кухню с индукционной плитой и электрическую систему для автономных стоянок. При длине 4,85 м фургон сохранил высоту всего 1,9 м и может заезжать в обычные двухметровые гаражи.

Автор: Bodans Источник: www.bodans.co.uk

Британская компания Bodans разместила внутри раскладной диван-кровать, мойку, холодильник Dometic и систему хранения. Под диваном находится выдвижной холодильник, а дополнительная рабочая поверхность установлена в задней части салона. Подъёмная крыша Reimo входит в стандартное оснащение, но спальное место наверху предлагается за доплату. С ним в автодоме смогут ночевать до четырёх человек.

Автор: Bodans Источник: www.bodans.co.uk

Главное отличие обновлённого Cubert — возможность готовить без газа. Индукционная плита работает от автономной электрической системы с инвертором Renogy мощностью 3000 Вт. При этом сам автомобиль не стал электромобилем: покупателям доступны разные силовые установки, включая подключаемый гибрид Volkswagen мощностью 114 л. с. с запасом хода на электротяге до 116 км.

Автор: Bodans Источник: www.bodans.co.uk

Новый Cubert на базе Volkswagen Caddy Maxi стоит от 49 995 фунтов стерлингов, версия с подержанным автомобилем — от 43 995 фунтов. Среди дополнительных опций есть солнечная панель на крыше, микроволновая печь и сенсорная панель управления.

Источник: bodans

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +113.40
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