Полноценный компьютер в корпусе со стороной 8 см и без единого вентилятора: Bleu Jour выпустила мини-ПК Kubb Mini

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| Новость | Платформа ПК

Французская компания Bleu Jour представила на американском рынке мини-ПК Kubb Mini. Компьютер выделяется необычным внешним видом: он выполнен в форме небольшого куба со сторонами всего 8 см. Производитель предлагает несколько вариантов расцветки, а благодаря отсутствию вентиляторов устройство работает бесшумно.

Изображение отредактировано с помощью ChatGPT
Изображение отредактировано с помощью ChatGPT
Автор: Bleu Jour Источник: www.fanlesstech.com

Несмотря на скромные размеры, модель предлагается в двух вариантах. Начальная версия получила процессор Intel N150, которого достаточно для работы с документами, просмотра видео и других повседневных задач. Тем, кому требуется больше вычислительной мощности, доступна модификация с Intel Core i3-N300. Она оснащена восьмиядерным процессором, который примерно на 55% быстрее базового чипа при одновременной работе с несколькими задачами.

Графические возможности обеих версий ограничены встроенными видеоядрами. Поэтому рассчитывать на комфортный запуск современных требовательных игр не стоит: компьютер рассчитан прежде всего на обычную работу и мультимедиа.

Объем оперативной памяти в обеих конфигурациях составляет 16 ГБ. Она распаяна на плате, поэтому заменить ее или установить дополнительные модули нельзя. Для хранения файлов предусмотрен SSD на 256 ГБ, который при необходимости можно заменить на более вместительный.

Корпус объемом 0,512 л позволил разместить в компьютере три порта USB, два выхода HDMI и разъем для наушников. Также предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Пассивное охлаждение избавляет от необходимости устанавливать вентилятор, поэтому устройство практически не создает шума во время работы.

В США мини-ПК уже появился в продаже. Базовая версия стоит 420 долларов, а более мощный вариант обойдется в 510 долларов. Обе модели комплектуются одинаковыми объемами оперативной и встроенной памяти.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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