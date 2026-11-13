Apple готовит самый масштабный редизайн iPhone за 10 лет: юбилейные iPhone 20 Pro и Pro Max могут получить подэкранную камеру, экран без рамок и новые кнопки

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Apple готовит серьезное обновление смартфонов к 20-летию выхода первого iPhone. По данным MacRumors, устройства, которые могут получить названия iPhone 20 Pro и Pro Max, ожидаются осенью 2027 года. Главным изменением станет полностью переработанный дизайн, который будет заметно отличаться от нынешних моделей.

Автор: Ritupon Baishya Источник: unsplash.com

Одной из особенностей новинок может стать экран с закругленными краями со всех четырех сторон. Такое решение позволит визуально уменьшить рамки и сделать переднюю панель практически полностью экранной. Ожидается, что диагональ дисплеев составит около 6,41 и 6,96 дюйма соответственно.

Измениться может и система управления. Согласно утечкам, производитель планирует отказаться от привычных механических кнопок в пользу сенсорных элементов с тактильной отдачей. Они не будут физически перемещаться при нажатии, а реакция на прикосновение будет имитироваться специальными вибромоторами. Подобный подход компания уже использовала в кнопке Home на предыдущих моделях iPhone.

Еще одна задача разработчиков — полностью убрать вырезы с дисплея. Компания продолжает испытывать технологии размещения системы распознавания лица и фронтальной камеры непосредственно под экраном. Если реализовать их к моменту выхода смартфонов не получится, компания может ограничиться уменьшенным вырезом.

Ожидается, что аппаратной основой устройств станет новый процессор A21 Pro, выполненный по 2-нм техпроцессу. Также рассматриваются более емкие аккумуляторы с кремниевым анодом и обновленная камера с расширенным динамическим диапазоном. Не исключено и появление модема собственного производства нового поколения.

Пока перечисленные характеристики официально не подтверждены. Некоторые технологии, в частности подэкранная камера, все еще находятся на стадии разработки. Поэтому окончательная конфигурация юбилейных iPhone может отличаться от той, о которой сообщают источники. Ожидается, что компания представит новые модели в сентябре 2027 года.

Источник: Gizmochina

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