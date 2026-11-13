Впервые в линейке Galaxy Watch может появиться поддержка 5G: новые Samsung Galaxy Watch 10 Classic получат улучшенные возможности мобильной связи

Samsung, похоже, уже готовит следующее поколение умных часов Galaxy Watch. В базе данных GSMA появилась запись о неизвестном устройстве с номером SM-L616. По принятой в компании системе обозначений это может быть Watch 10 Classic. Но главная особенность обнаруженной модели заключается в другом: она, предположительно, получит поддержку мобильных сетей 5G.

На возможное назначение устройства указывает не только его номер, но и последняя цифра в обозначении. Производитель использует цифру 6 для моделей с поддержкой 5G. Если предположение верно, компания впервые добавит такую возможность в свои умные часы.

Пока неизвестно, какие именно изменения производитель готовит для будущей линейки. Сама запись в GSMA не раскрывает характеристики устройства и не подтверждает его окончательное название. Тем не менее она свидетельствует о том, что производитель уже занимается подготовкой новых моделей, хотя с момента выхода Watch 9 прошло менее четырех месяцев.

Для умных часов переход на 5G может быть полезен прежде всего при использовании мобильного подключения без смартфона. Высокая скорость передачи данных здесь не так важна, как в смартфонах, однако поддержка дополнительных сетевых диапазонов потенциально позволит улучшить качество связи. Это особенно актуально для тех, кто использует часы для звонков и доступа к интернету вне дома.

Таким образом, компания может готовить ответ на одно из преимуществ часов Apple. Конкурент уже добавил поддержку 5G в свои новые модели, тогда как корейская компания пока не предлагала аналогичной возможности. Впрочем, до официального подтверждения характеристик новинки стоит относиться к этой информации как к предварительной: компания пока не комментировала появление устройства в базе данных.

Источник: SamMobile