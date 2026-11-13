CD-диски и Bluetooth с LDAC в одной системе: Victor представила стереосистему EX-D60 с деревянными динамиками

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| Новость | Аудио и звук

Японская компания Victor представила музыкальную систему EX-D60, которая объединяет сразу несколько способов прослушивания музыки. Устройство воспроизводит компакт-диски, принимает FM-радио, поддерживает беспроводное подключение к смартфонам и позволяет записывать музыку на USB-накопители. Отдельная особенность модели — динамики с деревянными диффузорами.

Автор: Victor Источник: www.victor.jp

Модель пришла на смену системе EX-D6, выпущенной в 2020 году. Новинка сохранила деревянный корпус и получила два широкополосных динамика диаметром 8,5 см. При этом дерево используется не только в оформлении: из него изготовлены мембраны самих динамиков. По утверждению производителя, такое решение помогает добиться естественного звучания вокала и других среднечастотных звуков.

Возможности системы не ограничиваются компакт-дисками. Через Bluetooth можно передавать музыку со смартфонов и других устройств, в том числе с использованием кодека LDAC. Также предусмотрены FM-приемник и USB-порт для воспроизведения аудиофайлов. Поддерживаются форматы FLAC и WAV с качеством до 24 бит/192 кГц.

Еще одна возможность новинки — запись музыки на USB-флешку. Система позволяет сохранять композиции с CD, радиопередачи и звук с подключенных внешних устройств. Кроме того, к ней можно подключать другую аудиотехнику через аналоговый вход AUX. Таким образом, устройство способно работать не только как самостоятельный музыкальный центр, но и как усилитель для внешних источников звука.

В продаже в Японии новинка появится уже в ближайшие дни. Производитель пока не объявил официальную стоимость, однако японский магазин Yodobashi оценил новинку примерно в 520 долларов. Продажи у этого ретейлера начнутся 19 ноября.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Zloi Рейтинг +5250.20
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1 комментарий

A
Прикольная система, но ценник высокий!
40К+ это много для такой системы, и это цены не для России, в России будет ещё дороже.

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