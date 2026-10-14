Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компактная активная акустика — частый выбор для современного жилья. Компания Phaze Audio представила активную стереопару Tilia Active для работы с виниловым проигрывателем (встроен фонокорректор), либо телевизором (имеется разъем HDMI Arc). Мощность встроенного усилителя мощности 30 Вт на канал (до 100 Вт пике), а для стриминга музыки со смартфона имеется Bluetooth 5,2 модуль. Колонки построены по двухполосной схеме (4″ СЧ/НЧ динамик + купольный ВЧ 1″), овальный порт фазоинвертора выведен назад.

Габариты корпуса 150 x 202 (196) x 253,5 мм, блок питания внешний с напряжением 21 В DC и током 3 А. Усилитель и интерфейсы располагается в одной колонке. Масса пары 4,4 кг.

Так же имеется линейный вход (RCA) и оптический вход для цифровых источников сигнала. Управление входами, громкостью и тембрами выведено на боковую грань одной из колонок.

Больше технических подробностей в руководстве по эксплуатации модели.

Стоимость стерео акустики 24 990 ₽, на выбор четыре расцветки внешней отделки, гарантийный срок 3 года.

Источник: Сайт производителя