Зелёная подсветка вместо оранжевой: QUAD обновила цвет четырёх устройств к 90-летию

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QUAD представила коллекцию QUAD 90 Collection к 90-летию компании: четыре устройства получили матовый чёрный корпус с зелёными акцентами вместо серого с оранжевой подсветкой. Подсвечиваемые ЖК-дисплеи и кнопки на передней панели теперь зелёные, подсветку можно приглушить или полностью выключить. Сами устройства остались прежними.

В коллекцию вошли предусилитель QUAD 33, усилитель мощности QUAD 303, интегрированный усилитель QUAD 3 и CD-транспорт QUAD 3CDT.

Серо-оранжевое оформление появилось у QUAD в 1967 году на предусилителе 33 и FM-тюнере FM3. Оно вернулось в 2024 году на обновлённых 33 и 303, а в 2025 году на QUAD 3 и 3CDT.

Компания также подтвердила, что в начале 2027 года выпустит сетевой стример для связки 33 и 303. Его оформление возьмёт за основу тюнер FM3, а выпускать стример будут и в чёрно-зелёном, и в серо-оранжевом вариантах. Подробности обещаны в январе.

Новое исполнение появится в конце ноября. Оно не лимитировано и будет продаваться вместе с серо-оранжевым, пока устройства остаются в производстве.

Цены у обоих вариантов одинаковые: в Великобритании QUAD 33 и QUAD 303 стоят по 1199 фунтов (~$1600), QUAD 3 оценён в 1249 фунтов (~$1650), а QUAD 3CDT в 599 фунтов (~$790).

Источник: HiFi PiG