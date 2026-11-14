Улучшенные динамики и более глубокий бас без повышения цены: Chesky Audio представила новое поколение колонок LC2

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Американская компания Chesky Audio представила новые полочные колонки LC2.2 Reference Monitor. Акустика получила переработанную конструкцию, новые динамики и улучшенное воспроизведение низких частот. При этом стоимость осталась прежней.

Одним из главных изменений стал новый корпус StrataMax. Он состоит из нескольких соединенных между собой слоев, которые помогают уменьшить вибрации и посторонние резонансы. Это должно снизить влияние самого корпуса на звучание музыки. Также производитель установил обновленные динамики и переработал систему пассивного излучателя.

Изменения коснулись и качества звука. По сравнению с предыдущим поколением LC2.2 лучше справляются с воспроизведением басов: низкие частоты стали более четкими и контролируемыми, а отдельные звуки легче различить. При этом бас лучше сочетается с остальным диапазоном, не перекрывая вокал и другие элементы музыкальных композиций.

Однако у новинки есть важная особенность: для нее потребуется достаточно мощный усилитель. С маломощной техникой добиться полноценного звучания будет сложнее. Это стоит учитывать при покупке, поскольку расходы на усилитель увеличат общую стоимость аудиосистемы.

Продажи новинки должны начаться в феврале. Стоимость составит 2000 долларов за пару.

Источник: Ecoustics