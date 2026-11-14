Honor испытывает камеру на 200 Мп с неожиданным преимуществом: дело не в разрешении

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Honor проверяет сразу четыре сенсора OmniVision для будущих смартфонов. Самый продвинутый из них — 200-мегапиксельный OVB0D с оптическим форматом 1/1,12 дюйма и технологией LOFIC, которая помогает сохранять детали в слишком ярких участках снимка. Возможно, новые компоненты готовят для семейства Magic 10, но производитель пока этого не подтверждал.

Автор: Honor Источник: www.gizmochina.com

В список тестируемых камер также вошёл 200-мегапиксельный OV52F формата 1/1,55 дюйма для смартфонов среднего и высокого ценовых сегментов. Для перископического телеобъектива рассматривается 64-мегапиксельный OV64D с форматом 1/2 дюйма. Фронтальную камеру может представлять 68-мегапиксельный OV68F с матрицей квадратной формы.

Особый интерес представляет OVB0D. Его динамический диапазон достигает 108 дБ, а ёмкость пикселя составляет 400 тысяч электронов. Сенсор использует второе поколение технологии двойного преобразования усиления DCG и систему LOFIC. Последняя позволяет накапливать избыточный заряд внутри пикселя, снижая риск пересвета при съёмке сцен с сильным контрастом между светом и тенью.

Пока неизвестно, какие именно смартфоны получат новые сенсоры. Серия Honor Magic 10 рассматривается как вероятный кандидат, поскольку её выход ожидается в 2027 году. Однако речь идёт только об испытаниях компонентов: Honor не подтвердила ни состав будущих камер, ни их установку в серийные устройства.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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