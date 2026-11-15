Poco F9 Pro уступил прошлогоднему F8 Ultra: новый смартфон оказался не лучшей покупкой

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Новый Poco F9 Pro не смог превзойти прошлогоднюю модель собственной линейки. В сравнительном тесте Notebookcheck смартфон получил 85,7%, тогда как Poco F8 Ultra набрал 88,2%. Причём предшественник оказался интереснее не только по итоговой оценке, но и по оснащению.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Poco F9 Pro оценили в 900 евро. Его сильные стороны — высокая производительность Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-Series, яркий AMOLED-экран, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и хорошая автономность. Однако графическая часть процессора уступает обычной версии чипа, а под высокой нагрузкой смартфон заметно нагревается.

У Poco F8 Ultra есть несколько преимуществ, которые особенно важны для устройства такого класса. Он оснащён более мощной графикой, интерфейсом USB 3.2, перископической камерой и более сбалансированной акустикой Bose с сабвуфером. При этом на рынке его можно найти примерно за 640 евро — на 260 евро дешевле рекомендованной цены нового F9 Pro.

Испытатели также отметили недостатки F9 Pro: камеры не соответствуют ожиданиям от дорогого смартфона, а USB 2.0 не поддерживает вывод изображения. По мнению Notebookcheck, высокая стартовая цена затрудняет конкуренцию с альтернативами. Новинка станет привлекательнее после существенного снижения стоимости.

Источник: notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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