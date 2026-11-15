FiiO превратила CD-плеер в полноценный аудиоцентр с USB-ЦАП и оцифровкой дисков

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FiiO разработала CD-плеер, который умеет самостоятельно превращать музыкальные диски в цифровую библиотеку. Для этого достаточно подключить USB-флешку: устройство сохраняет записи в WAV без участия компьютера. При этом DP11 не ограничивается воспроизведением CD и может работать как внешний USB-ЦАП.

В основе плеера лежит преобразователь Cirrus Logic CS43198. Он поддерживает PCM с параметрами до 32 бит/384 кГц и DSD256. Для подключения к аудиосистеме предусмотрены аналоговый RCA, коаксиальный и оптический выходы, а также AES/EBU. Есть и поддержка MQA Bitstream.

DP11 можно подключить напрямую к активной акустике или усилителю, а при использовании внешнего ЦАП — задействовать его как CD-транспорт. За снижение помех отвечают отдельные цепи питания привода, цифровой и аналоговой частей, а также два фемтосекундных генератора тактовой частоты. Сам механизм чтения дисков получил оптимизированное управление сервоприводом для более тихой работы.

Устройство заключено в металлический корпус размером 213 x 230 x 67 мм и весит около 1,8 кг. На передней панели установлен 3,71-дюймовый цветной дисплей, управление предусмотрено с инфракрасного пульта. FiiO DP11 выпускается в чёрном и серебристом цветах, рекомендованная цена составляет 185 долларов.

Источник: fiio