Зачем Audioengine поставила компьютерные колонки на деревянные треноги

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Audioengine предложила необычный способ улучшить расположение настольной акустики — вместо привычных подставок компания выпустила деревянные треноги TS1D. Они поднимают колонки на 15,9 см над столом, приближая динамики к уровню ушей слушателя. Это особенно важно при прослушивании музыки за компьютером, когда акустика часто оказывается слишком низко.

Новая конструкция рассчитана на компактные системы Audioengine A1, A2+, A2HD и HD3. При ближнем прослушивании положение динамиков влияет на восприятие вокала и музыкальных инструментов. TS1D помогают направить звук непосредственно на слушателя, а открытая треножная конструкция отделяет колонки от поверхности стола.

Подставки получили ножки из натурального дерева, металлические опорные пластины и резиновые наконечники, которые повышают устойчивость и уменьшают передачу вибраций. Audioengine предлагает три варианта отделки: матовый зелёный, чёрный и белый. Размеры конструкции составляют 12,7 x 9,5 x 15,9 см.

TS1D уже поступили в продажу по цене 59 долларов. Компания сделала ставку не на изменение электроники колонок, а на их правильное размещение. Для настольной акустики это может оказаться не менее важным, чем сами характеристики динамиков.

Источник: gearpatrol