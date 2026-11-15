Компания Huawei анонсировала свой первый датчик непрерывного мониторинга глюкозы Sense G1

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Компания Huawei анонсировала свое первое устройство для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови под названием Huawei Sense G1. Новинка стала первым медицинским прибором производителя, получившим одобрение государственных регулирующих органов Китая по третьему классу медицинского риска, который требует проведения комплексных испытаний перед выходом на рынок и занял у компании около трех лет.

Конструктивно Huawei Sense G1 крепится к задней верхней части руки при помощи клейкого основания, а его тонкая игла размещается под кожей для проведения измерений. Для анализа концентрации глюкозы прибор использует глюкозооксидазу и электроды, передавая собранные статистические данные, рекомендации и уведомления в сопутствующее мобильное приложение.

Автономность одного сенсора рассчитана на период до 16 дней непрерывного ношения. По заявленным характеристикам, расхождение показателей устройства по сравнению с лабораторными исследованиями составляет менее 10%, при этом время считывания уровня глюкозы отстает от стандартных показателей сахара в крови на 5-15 минут. Точная дата начала продаж и розничная стоимость Huawei Sense G1 на данный момент не объявлены.

Источник: teknolojioku