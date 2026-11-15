Владелец Pixel 11 вернулся на iPhone из-за Gemini: ИИ не справился с тремя простыми командами

Переход смартфонов Google Pixel на Gemini вызвал недовольство пользователей, которые считают нового ИИ-помощника менее удобным для повседневных задач. Проблема оказалась не в недостатке интеллектуальных возможностей, а в том, что привычные голосовые команды стали работать хуже или вовсе перестали выполняться.

Поводом для обсуждения стала история владельца Pixel 11, опубликованная на Reddit. После перехода с iPhone он оценил возможности смартфона Google, но в итоге вернулся к Apple из-за ограничений Gemini. В частности, помощник не смог запустить музыку через Apple Music, построить маршрут в Waze и продиктовать сообщение для отправки через Telegram.

Пользователи Reddit поддержали критику. Многие отметили, что прежний Google Assistant лучше справлялся с конкретными командами: включал музыку, управлял приложениями и выполнял действия без продолжительного диалога. При этом Gemini действительно превосходит предшественника в ответах на сложные вопросы и работе с информацией, но это преимущество не всегда помогает при обычном использовании смартфона.

Показателен и сам конфликт между развитием ИИ и удобством привычных функций. Пользователям нужен не только собеседник, способный рассуждать на сложные темы, но и надёжный инструмент, который с первого раза выполняет просьбу включить песню или отправить сообщение. Отзывы показывают, что замена Google Assistant на Gemini пока устраивает не всех владельцев Pixel, особенно тех, кто активно пользуется сторонними сервисами.

Источник: phonearena