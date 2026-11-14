В России введут обязательную маркировку ИИ-контента. Бизнесу придется внедрять цифровые водяные знаки

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Совет при Президенте РФ рассматривает законопроекты о введении обязательной маркировки любого контента, созданного алгоритмами.

Иллюстрация: проект закона о маркировке ИИ-контента. Автор: flow Источник: flow.google.com

Поправки затронут гражданское право и профильное законодательство об искусственном интеллекте. Для бизнеса маркировка становится обязательным элементом комплаенса. Компаниям предстоит внедрить системы контроля целостности данных и цифровые водяные знаки. ИТ-руководителям следует заранее подготовить технические средства подтверждения авторства для избежания санкций.

Рост атак с использованием генеративного ИИ делает эту меру критически важной. Идентификация контента поможет службам безопасности быстрее классифицировать угрозы и эффективнее бороться с дипфейками.

Источник: InformationSecurity