В России введут обязательную маркировку ИИ-контента. Бизнесу придется внедрять цифровые водяные знаки
Совет при Президенте РФ рассматривает законопроекты о введении обязательной маркировки любого контента, созданного алгоритмами.
Поправки затронут гражданское право и профильное законодательство об искусственном интеллекте. Для бизнеса маркировка становится обязательным элементом комплаенса. Компаниям предстоит внедрить системы контроля целостности данных и цифровые водяные знаки. ИТ-руководителям следует заранее подготовить технические средства подтверждения авторства для избежания санкций.
Рост атак с использованием генеративного ИИ делает эту меру критически важной. Идентификация контента поможет службам безопасности быстрее классифицировать угрозы и эффективнее бороться с дипфейками.
Источник: InformationSecurity
Обсудить
Добавить комментарий