В России введут обязательную маркировку ИИ-контента. Бизнесу придется внедрять цифровые водяные знаки

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Совет при Президенте РФ рассматривает законопроекты о введении обязательной маркировки любого контента, созданного алгоритмами.

Иллюстрация: проект закона о маркировке ИИ-контента.
Иллюстрация: проект закона о маркировке ИИ-контента.
Автор: flow Источник: flow.google.com

Поправки затронут гражданское право и профильное законодательство об искусственном интеллекте. Для бизнеса маркировка становится обязательным элементом комплаенса. Компаниям предстоит внедрить системы контроля целостности данных и цифровые водяные знаки. ИТ-руководителям следует заранее подготовить технические средства подтверждения авторства для избежания санкций.

Рост атак с использованием генеративного ИИ делает эту меру критически важной. Идентификация контента поможет службам безопасности быстрее классифицировать угрозы и эффективнее бороться с дипфейками.

Источник: InformationSecurity

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Пишу о том, что сам посадил, построил или починил. Теорию оставлю другим. Верю, что лишь личный опыт даёт те самые правильные и нужные знания.
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