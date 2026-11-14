Смарт-часы Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra получили обновление: Samsung в новой бета-версии One UI 9 Watch исправила несколько проблем

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Samsung продолжает тестирование новой версии программного обеспечения для своих умных часов. Владельцам Galaxy Watch 7 и Watch Ultra стала доступна шестая бета-сборка One UI 9 Watch, основанная на Wear OS 7. На этот раз разработчики сосредоточились на исправлении ошибок и повышении стабильности устройств.

Пока обновление распространяется в Южной Корее. Одним из первых его получило семейство Watch 7. Информация о выходе новой прошивки появилась на официальном форуме сообщества бренда.

Согласно описанию обновления, в новой версии исправили три проблемы. Первая касается общей стабильности часов: разработчики внесли изменения в программный код, чтобы улучшить работу системы. Кроме того, компания устранила ошибку, которая могла приводить к повышенному расходу заряда аккумулятора. Еще одно исправление затронуло приложение «Телефон», в работе которого ранее были обнаружены неполадки.

Таким образом, шестая тестовая сборка не добавляет новых функций или заметных изменений интерфейса. Основное внимание уделено устранению недочетов, выявленных во время предыдущих этапов бета-тестирования.

Проверить наличие прошивки участники программы могут через приложение на смартфоне. Для этого нужно открыть настройки часов, перейти в раздел обновления программного обеспечения и запустить проверку доступных версий.

Пока компания не сообщила, когда шестая бета-версия One UI 9 Watch появится в других странах. Также неизвестно, сколько еще тестовых сборок компания планирует выпустить до начала распространения стабильной версии системы.

Источник: SamMobile