Google хочет сделать прогнозы погоды в Pixel Weather точнее: пользователи смогут указывать на ошибки приложения

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Google начала внедрять в приложение Pixel Weather инструмент, с помощью которого пользователи смогут сообщать о расхождениях между прогнозом и реальной погодой.

Автор: Daniel Romero Источник: unsplash.com

Новая функция называется «Сообщить о текущей погоде». Она позволяет указать, насколько условия на улице соответствуют информации на экране смартфона. Например, пользователь может отметить, что на самом деле оказалось теплее или холоднее, чем обещал прогноз. Также можно сообщить о фактических погодных условиях, если приложение отображает неверную информацию.

При отправке такого отчета Google будет получать сведения о погоде, местоположении устройства и диагностические данные. При этом информация об учетной записи передаваться не должна.

Сбор отзывов может помочь компании выявлять ошибки в прогнозировании для отдельных районов и регионов. Сейчас компания использует данные различных метеорологических служб и других поставщиков информации. Однако даже проверенные источники не всегда позволяют точно определить локальные изменения погоды, особенно когда речь идет о кратковременных осадках или резких колебаниях температуры.

Пользовательские сообщения станут дополнительным источником информации для анализа подобных ситуаций. На их основе компания сможет лучше понимать, при каких условиях прогнозы оказываются неточными.

Пока компания не раскрывает, насколько сильно новая система повлияет на качество прогнозов и когда она станет доступна всем владельцам устройств Pixel. Само появление функции указывает на то, что компания намерена активнее привлекать пользователей к оценке работы своего погодного сервиса.

Источник: AndroidPolice

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