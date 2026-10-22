Фокус на компакт-дисках: CD-плеер FiiO DP11 доступен к покупке

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| Новость | Аудио и звук

Недавно представленный проигрыватель компакт-дисков DP11 от китайского бренда FiiO теперь доступен к покупке. Модель предназначена для настольных звуковых стерео систем и работает не только как плеер (загрузка дисков лотком), но и как транспорт цифрового потока с CD (поддержка MQA), а так же доступна функция оцифровки дисков на USB носитель. На борту 32-бит ЦАП Cirrus Logic CS43198 (работает как USB-ЦАП с декодированием DSD256), есть линейный выход на RCA и цифровые AES/EBU (разъем XLR), коаксиальный и оптический. Схема питания с раздельными цепями для разных блоков реализована как у флагманского стримера бренда S15.

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Размеры алюминиевого корпуса 213 x 230 x 67 мм, у дисплея диагнолью 3,71″ янтарная подсветка. Питание от встроенного БП, либо внешнее DC 12 В.

Стоимость DP11 в фирменном магазине марки на площадке aliexpress.ru составляет 18 532 ₽. Можно выбрать цвет корпуса из двух вариантов, пульт ДУ в комплекте.

Источник: Сайт производителя

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